Lukaku-Chelsea sbloccherebbe il giro delle punte: coinvolto anche Belotti?

Se l'Inter riuscisse a chiudere per Zapata o Vlahovic, Atalanta e Fiorentina punterebbero sul Gallo per rimpiazzare i rispettivi centravanti

IL GIRO - Quella che potrebbe arrivare presto sul tavolo dei nerazzurri sarebbe un’offerta difficile da rifiutare, specie per un club alle prese con problemi economici. Ed anche il centravanti non sembrerebbe indifferente di fronte alla possibilità di portare lo stipendio dagli attuali 7,5 milioni ad una cifra che arriverebbe a toccare quota 15 bonus inclusi. Non mancherebbero dunque i presupposti per condurre in porto una trattativa che andrebbe ad innescare un importante giro di attaccanti. Ed in questo valzer rischierebbero di rientrare anche il Toro ed Andrea Belotti .

I SOSTITUTI - In attesa di chiarire il futuro di Lukaku, l’Inter si starebbe già guardando attorno per identificare i possibili sostituti. Il principale indiziato per il club nerazzurro sembrerebbe Duvan Zapata, seguito da Dusan Vlahovic e Joaquin Correa. Sia la Fiorentina che l’Atalanta non vorrebbero rinunciare a cuor leggero ai propri centravanti, ma è chiaro che di fronte a determinate offerte monstre la situazione potrebbe cambiare. Ed in questo caso rientrerebbe in gioco anche Belotti. Le attenzioni di bergamaschi e viola si sposterebbero infatti anche sul Gallo, che a quel punto potrebbe diventare uno dei principali obiettivi per i rispettivi attacchi. Al contempo, la girandola di mercato potrebbe essere alimentata anche da un altro grande affare in Inghilterra, il possibile passaggio di Harry Kane al Manchester City: se il capitano della Nazionale lasciasse il Tottenham, gli Spurs potrebbero guardare in Italia per sostituirlo.