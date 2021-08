Toro, la ripresa al Filadelfia: Belotti in gruppo, terapie per Bremer

La prima seduta di allenamento al Filadelfia dopo il ritiro a Santa Cristina: Bremer continua le terapie, Belotti si allena in gruppo

Si è svolto oggi il primo allenamento del Torino al Filadelfia dopo il ritiro di Santa Cristina, che ha visto tutta la squadra coinvolta, compreso il tanto atteso Belotti. La squadra ha sostenuto una sessione pomeridiana, incentrata sul possesso palla, dopo aver effettuato la giusta attivazione muscolare dettata dal tecnico granata. Oltre a Belotti, è rientrato in gruppo anche Singo, in seguito all'eliminazione dall'Olimpiade della sua nazionale. Ancora lavoro diversificato per Baselli e Kone, mentre per Bremer continuano le terapie mediche, in seguito al trauma distorsivo alla caviglia destra accusato a Rennes. I granata riprenderanno gli allenamenti domani, sempre con una sola seduta.