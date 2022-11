Calciomercato, Praet al Toro? Tre motivi per credere al ritorno in granata

La stima dei granata non manca, così come l'interesse del giocatore a rimettersi in gioco alla corte di Juric

Alberto Giulini

A lungo corteggiato in estate, Dennis Praet potrebbe tornare in granata con quattro mesi di ritardo. Non mancano infatti le motivazioni per puntare ad un ritorno del belga, che nello scacchiere di Juric potrebbe rappresentare un elemento importante tanto sulla trequarti quanto nelle rotazioni in mediana (un reparto che potrebbe uscire rivoluzionato dal mercato di riparazione).

La stima di Vagnati e Juric — Il primo e più importante motivo per credere ad un ritorno del belga è la grande stima da parte dei granata. Praet è un giocatore che piace e non poco al Toro, come aveva raccontato senza mezzi termini Vagnati dopo la chiusura del mercato estivo. Anche da parte di Juric c’è molto interesse nei confronti del belga, che potrebbe giocare ed aumentare il tasso tecnico sulla trequarti ed in mezzo al campo.

Un interesse reciproco. E il Leicester... — Detto dell’interesse del Toro, va sottolineato che la stima è reciproca. Praet in granata si è trovato bene nella passata stagione e vedrebbe di buon occhio un ritorno alla corte di Juric. Quella granata sarebbe una piazza molto gradita al giocatore, che al Leicester ha trovato poco spazio perdendo la convocazione al Mondiale. Proprio il poco spazio trovato in campionato potrebbe spingere il club inglese ad aprire ad una cessione, dato che Praet sta ricoprendo un ruolo tutt’altro che centrale agli ordini di Rodgers. I presupposti per lavorare ad un ritorno in granata non mancano, spetterà ora al Tiro trovare la quadra giusta per consegnare a Juric un rinforzo di qualità.