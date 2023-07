Calciomercato, Schuurs e Rodriguez in bilico? Il Toro al lavoro per Becao

Becao non rinnova con l'Udinese, ma c'è concorrenza

Tra i giocatori che Vagnati sta trattando in questi giorni di mercato c'è il centrale dell'Udinese. Classe 1996, il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha deciso di non rinnovare con i friulani. Sul giocatore ci sono gli occhi di diverse squadre, Fenerbahce e Atalanta in primis, ma il club di Pozzo non vuole privarsi di un giocatore importante a cuor leggero e lo valuta circa 10 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, a maggior ragione dato il contratto in scadenza, ma il Toro sta continuando a lavorare per Becao. La trattativa per il brasiliano si può leggere come un tentativo di tenersi pronti in caso di eventuali cessioni. Il nome più caldo è ovviamente quello di Schuurs, che i granata non vorrebbero cedere ma che piace a tanti. Sull'olandese ci sono soprattutto gli occhi della Premier: in caso di offerta irrinunciabile, potrebbe essere la pedina sacrificale per finanziare il mercato in entrata. Ma non va trascurata nemmeno la situazione di Rodriguez, capitano in scadenza nel 2024. Lo svizzero gode della stima di Juric e il Toro lo terrebbe volentieri, ma al momento non c'è una vera e propria trattativa. Senza firma e in caso di una buona offerta offerta, non si può escludere una partenza in questa estate. Il mercato dei centrali è dunque movimentato: quello di Becao è un nome molto caldo in attesa di scoprire cosa succederà in uscita.