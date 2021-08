Calciomercato Torino: Aina verso la permanenza, l’esterno piace a Juric

La fisicità, la velocità e la duttilità del nigeriano hanno convinto Ivan Juric. Ola Aina può essere una risorsa importante per il Torino 21/22

Luca Bonello

Il ritiro di Santa Cristina, conclusosi con l'amichevole con il Rennes di sabato pomeriggio, è servito a Ivan Juric per valutare gli uomini a sua disposizione. La rosa granata conta attualmente 32 giocatori effettivi e tra questi il tecnico croato ha avuto tempo e modo di capire chi può essere utile alla causa e chi invece no. Tra i primi c'è sicuramente Ola Aina, che di ritorno dall'anno in prestito al Fulham, ha dato le garanzie necessarie all'allenatore croato e va verso la conferma in squadra.

DUTTILITÀ - Ola Aina ha destato delle buone impressioni in questa fase iniziale della stagione, anche, e soprattutto, agli occhi di Ivan Juric, il quale ne apprezza fisicità, spunto in velocità e duttilità. Il nigeriano può infatti essere impiegato sia come esterno di destra (come visto nell'amichevole con il Rennes) che di sinistra a centrocampo, oltre che, in caso di emergenza, anche nella linea a tre difensiva, come visto al Fulham.

CONFERMA - Ola Aina sembrerebbe quindi aver convinto Juric e, nonostante abbia molto da lavorare dal punto di vista tattico, viaggia spedito verso la conferma. Si candida per un posto da titolare, ma dovrà fare i conti con Ansaldi e Singo, il quale ha terminato la propria esperienza olimpica ed è pronto a rientrare in gruppo per riprendersi il suo posto da esterno destro titolare di centrocampo.