Calciomercato Torino, Ali Dembelè è il nuovo rinforzo per la Primavera di Scurto

Ali Dembelè è un nuovo giocatore del Torino. Nella giornata di ieri è arrivata la firma sul contratto come "giovane di serie" per un anno con il Toro e il difensore classe 2004 si aggregherà subito con la selezione Primavera guidata dal neo tecnico granata Giuseppe Scurto: Dembelè arriva a Torino dopo l'esperienza con il Troyes. Sono in prova con la Primavera granata anche Adrian Helm (attaccante svedese del 2005), Rocco Vicol (austriaco del 2004) e Marchioro (arrivato a Torino nell'ambito dell'operazione che ha portato Rauti alla Spal). In attesa del tesseramento, Dembelè è il nuovo rinforzo per la Primavera di Scurto.