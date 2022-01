Calciomercato Torino, Amrabat: “Juric un secondo padre, ma non ho avuto contatti”

Le parole del centrocampista della Viola al margine della Coppa d'Africa

Sofyan Amrabat è un nome da tempo nei radar del Torino, vuoi perché Ivan Juric è colui che lo ha saputo valorizzare come nessun altro al Verona, vuoi perché il centrocampista è ai margini della Fiorentina e sul mercato. E se l’estate scorsa il Torino non affondò il colpo per il sovraffollamento numerico del centrocampo, a gennaio – con Rincon andato alla Sampdoria , Kone verso un prestito e Baselli che appare diretto verso Cagliari – potrebbe essersi liberato un posto. Al momento, tuttavia, il Torino non sembra intenzionato ad accelerare per il centrocampista attualmente impegnato in Coppa d’Africa col Marocco.

LE PAROLE – Proprio dal Camerun, arrivano alcune dichiarazioni di Sofyan Amrabat, che è stato intercettato da Radio Sportiva: “Io sono felice di essere qui e di giocare, penso a recuperare il ritmo partita, poi vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane. Se ho sentito Juric? Non ho avuto nessun contatto con lui, ma è come un secondo padre per me. Sono concentrato sulla Coppa d’Africa e sul Marocco, questa è la cosa più importante in questo momento”. Parole che sembrano rappresentare un altro indizio del fatto che il matrimonio tra Amrabat e Torino, almeno per il momento, non sembra destinato a concretizzarsi. Lo stesso Juric, quando gli è stato chiesto qualcosa su Amrabat – è successo dopo la partita contro la Fiorentina – ha risposto: “Parlare di altri giocatori sarebbe irrispettoso nei confronti di chi alleno ora. Tuttavia, non credo che a centrocampo arrivi qualcuno”. Il calciomercato è ancora lungi dall’essere terminato, e per avere certezze bisognerà aspettare il ritorno in Italia del giocatore, ma al momento Amrabat-Torino non sembra una pista calda.