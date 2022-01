Calciomercato Torino, Kone verso il prestito al Vicenza

Grande bagarre in cadetteria sul centrocampista granata. C'è anche il Cosenza, dove Kone è già stato

Ben Kone è vicino a lasciare il Torino. Il club granata valuta un prestito fino a fine giugno e in prima fila c'è il Vicenza, attualmente ultimo in classifica in Serie B. Il centrocampista ivoriano classe 2000, che quest'anno ha racimolato due presenze in prima squadra, potrebbe definire nelle prossime ore l'inizio di una nuova esperienza volta a permettergli di giocare con continuità.