Calciomercato Torino, Boga al Leicester può liberare Praet per i granata

Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore il Leicester si sarebbe interessato all'esterno dell'Atalanta Jeremie Boga. Ieri i granata, come riportato su queste colonne , hanno tentato di fare un balzo in avanti per riportare Dennis Praet a Torino. Le Foxes potrebbero andare a colmare la sua partenza con l'arrivo dell'ivoriano. Tutto si deciderà nelle prossime ore, anche perché la sessione estiva del calciomercato terminerà domani.

Che per il mister croato il trequartista belga sia un giocatore imprescindibile non c'erano dubbi, ma Juric non ha perso occasione questa mattina di ribadire il bisogno di un altro trequartista. Queste sono state le sue parole in conferenza: "E’ un giocatore del Leicester, inutile parlarne. La squadra è incompleta perché ad esempio Radonjic non gioca con continuità da anni e ha dolori perché fa fatica a smaltire la fatica. Noi non abbiamo un vero sostituto suo. Queste sono mancanze. Poi nelle partite i cambi dalla panchina spesso sono decisivi, e noi in certi ruoli abbiamo delle mancanze”. L'arrivo di Praet è tutto meno che scontato, ma le pretese del club inglese si sono abbassate e soprattutto ha aperto al prestito, che è la formula preferita dal club di Cairo. Ed il possibile acquisto di Boga potrebbe rappresentare la chiave decisiva per dare il via libera al ritorno di Praet a Torino.