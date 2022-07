Calciomercato Torino, chi è Radonjic: nuovo trequartista in arrivo dall’OM

Il profilo di Nemanja Radonjic: un serbo per rinforzare la trequarti di Juric

Beatrice Andreello

Nemanja Radonjic è uno dei prossimi arrivi in casa Toro: come anticipato in mattinata, nella notte è stato trovato un accordo per portare alla corte di Juric il trequartista. Il ds granata Davide Vagnati, infatti, si era messo in contatto con l'Olympique Marsiglia, club che detiene il cartellino del giocatore e ha trovato un accordo per la cessione a titolo definitivo. Classe 1996, Radonjic è uno dei profili che andrà a rinforzare una trequarti rimasta orfana di Brekalo, Pjaca e Praet (per il quale si continua a trattare).

Radonjic, le giovanili in Italia e l'esordio in Serbia

Cresciuto nelle giovanili del Partizan e dell'Academia Hagi, ben presto Radonjic inizia la sua carriera calcistica, anche se non ancora nel professionismo, in Italia: nonostante abbia vestito la maglia di Empoli prima, e Roma successivamente, Nemanja Radonjic non riesce a spiccare nel mondo del calcio italiano, e ritorna in Serbia, stavolta nel Čukarički, club con il quale farà il suo esordio da calciatore professionista. Da quel momento la sua carriera inizia a prendere il volo, e matura anche delle esperienze a livello europeo, partecipando con il club serbo all'Europa League. Nel 2017 passa in modo definitivo allo Stella Rossa, club che Radonjic tifava da bambino, per poi arrivare in Francia con la maglia dell'Olympique Marsiglia, club di cui attualmente fa ancora parte e con cui ha totalizzati 49 presenze e 6 reti. Nella sua esperienza con il club francese, viene poi mandato in prestito per due stagioni, prima all'Hertha Berlino, e successivamente al Benfica, club portoghese dal quale è rientrato a fine stagione. La maglia del Torino, dunque, potrebbe diventare un'ulteriore sua esperienza calcistica da aggiungere al suo curriculum.

Nazionali, la prima chiamata nel 2012 con l'Under 17

Anche con la maglia della nazionale, Nemanja Radonjic ha maturato qualche esperienza: fin da subito, viene convocato dalla Serbia Under 17, dove totalizza in sole 6 presenze 5 reti totali. Gli anni successivi continua ad essere chiamato dai tecnici prima dell'Under 18 e poi dell'Under 19: con quest'ultimo, Radonjic totalizza 8 presenze e 4 gol. Con l'Under 21, gli anni seguenti, viene poi chiamato in squadra per affrontare gli Europei in Polonia, dove la Serbia viene poi eliminata. Dal 2018, invece, inizia a far parte della Nazionale Maggiore, con la quale potrebbe, in caso di qualifica, partecipare ai Mondiali in Qatar: nel Torino, infatti, Radonjic ritroverebbe Lukic e Milinkovic-Savic, suoi compagni già di nazionale.