Calciomercato Torino, confermata la trattativa per Hien: la situazione

Come già anticipato venerdì 5 agosto da Toro News, uno tra i nomi che interessano al Torino per la difesa è Isak Hien, classe 1999 del Djurgardens IF, che adesso può diventare una pista concreta. Lo conferma anche Gianluca Di Marzio, il quale riporta che il giocatore sembrerebbe essere vicino ai granata e la sua cifra di mercato si aggira sui 4 milioni di euro. I contatti tra la società granata e la società svedese sono in continua evoluzione, e il ds Vagnati segue con interesse il calciatore. I prossimi giorni, dunque, potrebbero essere quelli decisivi per un’eventuale avanzata nella trattativa.