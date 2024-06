Calciomercato Torino, da Buongiorno a Pobega: il punto di giornata

Si chiude il primo terzo del mese di giugno e si avvicina sempre di più l'arrivo di Euro 2024, un torneo che si svolgerà in Germania e durante il quale potrebbero nascere spunti di mercato per il Torino e le altre squadre sia in ottica cessioni che acquisti. Di seguito il punto sul calciomercato di oggi, lunedì 10 giugno.