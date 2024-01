Calciomercato Torino: da Doig a Radonjic, il punto di giornata

Procede la sessione invernale di calciomercato in questo mese di gennaio e per il Torino l'obiettivo è quello di seguire le indicazioni di Juric per rinforzare la rosa. La società granata avrà la possibilità sia di cedere quegli elementi che non rientrano più nei piani del tecnico sia cercare di portare nuovi giocatori utili alle idee del suo allenatore sotto l'ombra della Mole. Di seguito il punto di giornata con tutte le trattative condotte dal Toro sia in entrata che in uscita.