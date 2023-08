Tra otto giorni la sessione estiva di calciomercato terminerà, ma in casa Toro continuano i lavori per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. Sono ancora diversi i tasselli mancanti per poter avere una squadra più competitiva rispetto a quella della stagione passata e il club sta lavorando per fornire al tecnico granata quello di cui ha bisogno.