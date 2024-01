Calciomercato Torino, da Lovato a Radonjic: il punto di giornata

Con il mercato che diventa frenetico nelle ultime sue battute, il Torino chiude la prima operazione in entrata. Matteo Lovato ha sostenuto oggi, martedì 30 gennaio, le visite mediche in granata e successivamente ha firmato il contratto che lo legherà al Toro. Nel frattempo anche in uscita le acque non sono chete: Radonjic è arrivato a Maiorca e si attende solo più l'ufficialità del suo trasferimento, si continua a lavorare per piazzare Soppy dopo Seck al Frosinone e N'Guessan alla Ternana. Di seguito il punto di giornata sulle trattative del Torino.