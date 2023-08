Calciomercato Torino, da Praet a Soppy: il punto di giornata

Sette giorni alla prima di Serie A, due settimane al gong della sessione di mercato estiva. Il Torino sta puntellando, come tutti i club, la propria rosa in modo da arrivare il più possibile pronto ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. Mancano però ancora alcuni tasselli. In entrata le priorità restano un laterale mancino e un trequartista; in uscita si valutano possibili opportunità. In ballo pure uno scambio sulla corsia di destra. Di seguito il punto di giornata sulle trattative dei granata.