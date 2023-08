Calciomercato Torino, da Ricci a Soppy: il punto di giornata

Pochi giorni al via ufficiale della stagione granata. Nikola Vlasic è arrivato dopo una lunghissima telenovela di due mesi, ma il mercato del Torino non è ancora chiuso. C'è ancora tempo per trovare qualche innesto adeguato a Ivan Juric. Allo stesso tempo però Vagnati dovrà respingere ancora le richieste per i suoi pupilli. Ecco il punto sul mercato del Torino di questo giovedì 10 agosto