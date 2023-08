Calciomercato Torino: da Verdi a Miranchuk, il punto di giornata

E' ufficialmente iniziato il primo weekend di Serie A e lunedì alle 18:30 anche il Torino farà il suo esordio stagionale. A detta di Juric la rosa non è ancora completa e la società dovrà velocizzare le ultime trattative per regalare al tecnico croato una squadra pronta ad affrontare la nuova stagione e pronta per inseguire l'Europa.

MIRANCHUK

Il Torino al momento non ha intavolato nessuna trattativa con l'Atalanta per Miranchuk, ma il fantasista russo è ormai ai margini del progetto di Gasperini, al giocatore infatti, non è stato assegnato il numero di maglia. Il Toro osserva dunque interessato e Juric che non ha mai nascosto la sua stima per il giocatore, potrebbe vederlo tornare in granata come uno degli ultimi colpi di mercato.