Calciomercato Torino, dal Portogallo: “Meité al Benfica quasi fatta”

Il giornale lusitano parla di un contratto di 4 o 5 anni e un'offerta ai granata di 7 milioni

L'OFFERTA - Il Benfica avrebbe trovato l'accordo con il Torino per un trasferimento a titolo definitivo a circa 7 milioni di euro, una cifra inferiore a quanto speso dai granata per averlo nell'estate del 2018, quando il centrocampista arrivo in granata dal Monaco in cambio di Antonio Barreca. Sempre stando a Record, Meité avrebbe anche già trovato l'accordo con il Benfica per un contratto tra i 4 e i 5 anni. Possibile che la trattativa sia nata nel discorso relativo a Chiquinho, per il quale il Torino aveva fatto un sondaggio, ma quella trattativa si era fermata sul nascere per le eccessive richieste della società portoghese.