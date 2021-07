Calciomercato Torino, il punto di giornata: distanza con il Crotone per Messias

Il punto sulle principali trattative di calciomercato in entrata e in uscita condotte dalla società granata nella giornata odierna

IL PUNTO

Due settimane dopo l'inizio del calciomercato, il Torino ha ufficializzato i primi due acquisti per la rosa di Juric per la prossima stagione. Sono infatti stati già annunciati gli arrivi di Etrit Berisha, ex portiere della Spal, e di Magnus Warming, attaccante classe 2000 prelevato dai danesi del Lyngby. Inoltre il Toro ha tesserato Dennis Stojkovic classe 2002 che torna in granata e potrebbe giocare sia in prima squadra che in Primavera. Ci sono stati anche movimenti in uscita. Salvatore Sirigu ha infatti rescisso il contratto con il Toro ed ora è libero di completare il trasferimento al Genoa. Ma vediamo ora quali sono state le principali notizie di giornata sul mercato granata.

MESSIAS La telenovela Toro-Messias-Crotone non sembrerebbe vedere la conclusione, ma ci sono stati dei passi avanti da parte del club granata. Come ribadito più volte, la richiesta del Crotone per il giocatore è di 12-15 milioni. Il Torino, dal canto suo, ha sempre ritenuto eccessiva questa valutazione e si è sempre tenuto piuttosto basso nelle offerte. Nelle ultime ore si è però fatto un piccolo passo avanti, con i granata che sono arrivati ad offrire 8 milioni più 2 di bonus alla società calabrese per accaparrarsi il giocatore. Il Crotone continua a temporeggiare, con la fiducia che altre squadre entrino nella trattativa e facciano alzare il prezzo, ma Messias spinge per abbandonare la Calabria e il Toro è in pole per accontentarlo.

CONTE Anche a livello giovanile si muove qualcosa per quel che riguarda il calciomercato. Nelle ultime ore infatti, per l'Under 15 del Torino, ha firmato Gioele Conte, attaccante 2007 in arrivo dal Lucento. Conte si è distinto nella sua categoria nel torneo All Stars e nel Caduti di Superga, dove ha dimostrato di essere il punto di riferimento della sua ex squadra. Un ottimo acquisto in prospettiva, per il quale si è superata la forte concorrenza di Juventus e Atalanta.