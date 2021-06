Calciomercato Torino, Marvin Park del Real Madrid tra le alternative a Messias

Il club granata sta lavorando con il Real Madrid a un prestito con diritto o obbligo di riscatto

Il Torino ha individuato un'alternativa a Junior Messias. Come anticipato da Sky Sport, infatti, il direttore sportivo Davide Vagnati ha iniziato a tessere contatti con il Real Madrid per per Marvin Park. Si tratta della seconda opzione del club granata dopo il brasiliano del Crotone (per cui non sono però stati fatti passi avanti negli ultimi giorni). Ci sono lavori in corso con il Real Madrid a un prestito con diritto o obbligo di riscatto. La società spagnola vorrebbe, nello stesso tempo, provare a inserire un controriscatto o un diritto di recompra.