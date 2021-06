Belotti, tre motivi per restare: il Gallo può entrare nella leggenda granata

La questione Belotti sarà una delle più spinose dell'estate granata e non potrebbe essere altrimenti. Il Gallo, per i tifosi del Toro, rappresenta molto più di un semplice giocatore: oltre ad essere leader tecnico della squadra da sei stagioni, il capitano incarna più di chiunque altro i valori storici del club. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza 2022, però, riprenderanno al termine del campionato europeo e non è affatto scontato che abbiano esito positivo. Proprio per questo, a seguire, elencheremo tre motivi per cui - secondo noi - Belotti dovrebbe prolungare il suo legame con il Toro.