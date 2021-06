Calciomercato Torino, Freddi Greco verso la B: Pordenone e Ascoli trattano

I marchigiani avevano messo nel mirino Freddi già un anno fa e ora sono tornati all'assalto

Jean Freddi Greco è pronto al grande salto, quello verso il professionismo. Il capitano della Primavera del Torino - soprattutto grazie all'ultimo periodo - ha attirato su di sé molte attenzioni di squadre di Serie B, che ora vorrebbero portarlo alla propria corte in prestito. Dall'altro lato c'è il Toro che crede molto nelle sue potenzialità. Davide Vagnati e l'avvocato Pio Turano (procuratore del ragazzo) stanno valutando la soluzione migliore per poter far crescere al meglio le potenzialità del ragazzo.

CALCIOMERCATO - Tra le varie squadre che hanno messo gli occhi su Greco ci sono il Pordenone e l'Ascoli. I marchigiani già un anno fa volevano prenderlo in prestito, ma Freddi era stato convinto a rimanere in granata per giocare da fuoriquota in Primavera. Una scelta che forse si è rivelata azzeccata, perché gli estimatori in Serie B sono aumentati. Il futuro di Greco quindi dovrebbe essere in cadetteria. Difficile però dire quale sia la favorita al momento, le valutazioni sono ancora in corso.