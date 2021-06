Calciomercato Torino, incontro per Messias: insidia Fiorentina

Da una parte il Crotone, che ha tutto l’interesse nel creare un’asta. Dall’altra il Torino, che ha inserito il giocatore tra i suoi primi obiettivi di mercato.

Continua la trattativa per Junior Messias , il fantasista brasiliano che il club granata vorrebbe regalare al nuovo tecnico Ivan Juric . La qualità e la duttilità del giocatore del Crotone sono doti che vengono valutate dal club pitagorico per una decina di milioni circa; il club granata spera di strappare un accordo a una cifra leggermente inferiore da toccare tra parti fisse e bonus. Perde quota al momento l’ipotesi di inserimento di contropartite : anche perchè Djidji non sembra essere interessato a disputare la Serie B, così come Segre, altro nome che era stato ventilato negli scorsi giorni.

CONCORRENZA - Il Torino dovrà mettere sul piatto risorse economiche, ciò che il Crotone vorrebbe ottenere in fretta per iniziare quanto prima la ricostruzione della squadra per puntare a un pronto ritorno in Serie A. In settimana è probabile un incontro per provare a superare la concorrenza (soprattutto la Fiorentina è molto attenta sul giocatore). Il problema non appare tanto l’accordo col giocatore, che sarebbe pronto a dire di sì al club granata chiudendo un suo personale cerchio (proprio da Torino è iniziata la scalata del brasiliano nel calcio italiano), quanto piuttosto l’accordo col Crotone, che farà i suoi interessi per quanto possibile. L’età non più verdissima di Messias e il fatto che il Crotone sia “costretto” a cedere giocano a favore del Torino, ma la concorrenza di certo non aiuta.