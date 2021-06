Toro, la lista delle occasioni di mercato delle retrocesse: Montipò, Pezzella, Messias…

La retrocessione in Serie B rappresenta un danno economico importante per le casse delle società. Ma non implica necessariamente un fallimento tecnico totale: sono diversi i calciatori che, pur retrocedendo, riescono a distinguersi con buone prestazioni individuali per poi accasarsi in altri club di Serie A. L'esempio è il Crotone che, pur essendo tornato in Serie B, ha messo in vetrina diversi giocatori che fanno gola a diversi club della massima serie. Quali potrebbero essere le occasioni di mercato delle squadre retrocesse? Facciamo un breve viaggio tra i profili più interessanti in ottica Toro per capirlo.