Calciomercato Torino: Izzo, posizione da definire. C’è ancora la Salernitana

Nel mercato di gennaio, i campani hanno provato ad aggiudicarsi il giocatore. In estate potrebbero fare un altro tentativo

Luca Bonello

Il Torino 2022/2023 è ancora un'incognita: tra conferme, riscatti e cessioni, tante sono le situazioni da risolvere e, per diversi membri della rosa granata, il futuro è incerto. Tra questi c'è anche Armando Izzo, il quale, dopo un'annata in cui ha subito la concorrenza nel ruolo di Djidji e Zima, non è certamente tra gli insostituibili di Ivan Juric nonostante Armando, da marzo in poi, abbia giocato alcune partite facendo peraltro trovare sempre pronto. A far pensare questo c'è anche il fatto che, nell'ultima gara contro la Roma, Juric ha addirittura preferito abbassare Lukic come braccetto destro della difesa a 3 anziché schierare il ragazzo di Scampia.

NON E' INCEDIBILE - Per queste ragioni e anche se Djidji ha il contratto in scadenza a giugno 2023, Armando Izzo non può essere considerato incedibile. La sua posizione è tutta da definire, Juric sa bene che lui può giocare solo sul centro-destra della difesa e ne conosce a menadito pregi e difetti. La dirigenza granata farà delle valutazioni su di lui, per capire cos'è meglio per tutti considerando che lo stipendio è di quelli pesanti (si avvicina intorno ai 2 milioni di euro). Il napoletano ha ancora due anni di contratto con il Torino e un'eventuale cessione non è da escludere, soprattutto se arrivassero al club delle offerte interessanti.

SALERNITANA - Già nello scorso mercato di gennaio, Armando Izzo è stato tra i granata più ricercati dalle altre squadre di Serie A. Una di queste è stata la Salernitana. Il Ds dei campani, Walter Sabatini, infatti, ha mostrato interesse per il giocatore e ha cercato (senza successo) di portarlo in Campania. In quest'estate però, potrebbe riprovarci seriamente. Insomma, il futuro di Izzo è un'incognita e, mentre il Torino fa tutte le valutazioni del caso, la Salernitana tiene gli occhi aperti, pronta a sfruttare l'occasione per aggiudicarsi il giocatore.