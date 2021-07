Calciomercato Torino, Juric blocca le cessioni: “Voglio valutare tutti”

Il tecnico croato prima di muoversi sul mercato in uscita vuole valutare ogni elemento dell'attuale rosa granata

Federico De Milano

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric come nuove allenatore del Torino. Tra le diverse dichiarazioni rilasciate, il tecnico croato ha affermato di avere l'intenzione di valutare ogni singolo elemento dell'attuale rosa granata prima di procedere con il mercato. Queste affermazioni di fatto congelano le uscite dei giocatori del Toro che dovranno essere tutti analizzati da Juric prima di conoscere il loro futuro.

I COINVOLTI - "Al momento ho detto alla società: bloccate tutti, non voglio vendere nessuno, voglio valutare anche chi non ha fatto bene. Ora voglio parlare con tutti e avere sensazioni chiare, poi prenderemo le decisioni". Queste le parole pronunciate da Ivan Juric in conferenza stampa che non lasciano spazio ad interpretazioni. L'allenatore ex Verona vuole vederci chiaro e ha tutta l'intenzione di procedere con calma senza farsi prendere dalla fretta di voler rivoluzionare la squadra. Queste affermazioni cambiano completamente gli scenari futuri (almeno nell'immediato) per alcuni giocatori come Lyanco, Koffi Djidji e Iago Falque che sembravano certi dell'addio ai colori granata. A fare eco al tecnico croato ci ha pensato anche il presidente Cairo che ha avallato questa scelta: "Il mister per il momento ci ha detto di non fare nulla sul mercato perchè vuole valutare i giocatori. Andrò a Santa Cristina e valuteremo il da farsi una volta che lui avrà maturato le sue idee".

LE CERTEZZE - Juric ha però già le idee chiare su chi farà certamente parte della rosa del Torino nella prossima stagione. È stato lo stesso allenatore ad affermare di avere già una lista di calciatori dai quali non vuole separarsi: "Ma l'idea su chi sono i nuovi leader ce l'ho. I nomi? Sono 10-12 giocatori, posso dire Bremer, Mandragora, Sanabria, Lukic... Buongiorno può crescere ancora tanto". Poi sul capitano Andrea Belotti ha detto che lo vede come un top player e per questo non vorrebbe vederlo andare via ma la decisione finale spetterà al Gallo che ha solamente ancora un anno di contratto con il club granata.

LA SITUAZIONE - Il ritiro di Santa Cristina sarà dunque lo snodo fondamentale per l'inizio della stagione del Torino. Nelle settimane che i granata passeranno in Trentino Alto Adige, Juric avrà il tempo necessario per fare le sue scelte e capire a che punto si trova la rosa del Toro rispetto alle sue idee. In passato Juric ha saputo valorizzare giovani che sembravano essersi persi oppure anche ridare una seconda giovinezza a calciatori che sembravano in declino. Per queste ragioni sarà importante capire chi vorrà affidarsi a lui e chi invece vorrà cambiare aria dopo le ultime due stagioni deludenti. A questo punto è tutto pronto per l'inizio della stagione, i giocatori del Torino sono avvisati nessuno escluso. Il prossimo campionato non potrà essere una sofferenza per tutto il mondo granata come successo negli ultimi due e questo Juric lo sa bene, motivo per il quale il ritiro sarà uno dei momenti più decisivi di tutta la stagione 2021/2022.