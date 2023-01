Calciomercato Torino, Juric: “Centrocampista e attaccante le nostre esigenze”

Un centrocampista ed un attaccante: sono queste le due priorità di Ivan Juric sul mercato di gennaio. Del primo profilo il tecnico aveva già parlato apertamente nelle scorse settimane e più in generale nel corso del girone d'andata. A più ripresa è stata fatta notare l'assenza di un giocatore di sostanza, in grado di portare fisicità in mezzo al campo quando ci sia bisogno di battagliare. Nelle ultime settimane Juric ha quindi aggiunto un dettaglio sul giocatore richiesto alla società: deve essere mancino. Indizi che portano ad Ivan Ilic , centrocampista classe 2001 del Verona per il quale è in corso una trattativa tra i club anche se Juric ha preferito non sbilanciarsi come di consueto fanno gli allenatori. "È un giocatore del Verona, non parliamo di giocatori degli altri perché sarebbe una cosa di poco rispetto" ha chiosato il tecnico. Con gli scaligeri i granata stanno intanto parlando di una doppia operazione che potrebbe coinvolgere anche il marcatore Hien: sono ore caldissime .

L'apertura ad un attaccante: "Ma senza stravolgere la squadra"

Ma il centrocampista di piede mancino non è l'unico profilo richiesto dal tecnico, che alla ripresa del campionato aveva sottolineato la necessità di inserire due tasselli per completare la rosa. Sul giocatore da impiegare in mezzo al campo Juric non si era mai nascosto, mentre non si era mai sbilanciato su quale fosse il secondo profilo richiesto alla società in sede di mercato. Nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Torino, il tecnico ha quindi confermato la volontà di acquistare una punta sul mercato. "Per ora quello che sento è che le esigenze siano quelle" ha risposto infatti Juric a chi gli chiedeva se le priorità fossero un centrocampista ed un attaccante, sottolineando la volontà di non modificare eccessivamente la rosa a sua disposizione: "Non vogliamo stravolgere la squadra perché il mercato di gennaio è rischioso. In certi ruoli avremmo potuto intervenire per via degli infortuni, ma non lo abbiamo fatto". Intanto non è una novità che i granata stiano seguendo con interesse la situazione di Shomurodov, per il quale manca però un accordo con la Roma sulla formula dell'operazione.