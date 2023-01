Juric, giovedì incontro a Milano con Cairo e Vagnati. Le ultime

Un summit di mercato a Milano, nella serata di ieri, per parlare delle mosse da fare in questi giorni e non solo. Ivan Juric si è incontrato con il presidente Urbano Cairo e con il direttore tecnico Davide Vagnati ed è stato un incontro improntato come sempre a un dialogo franco e schietto. Il club granata ha manifestato a Juric come la speranza sia quella di riavvicinarsi, già nel girone di ritorno di questo campionato, alle prime sette della classifica. Il tecnico croato ha però confermato che, a suo avviso, la rosa a sua disposizione non è pronta per competere a quei livelli, evidenziando la necessità di un paio di rinforzi mirati, che siano calciatori già pronti, non giovani da svezzare e inserire con il tempo. Giocatori che abbiano le caratteristiche che chiede il tecnico per poter praticare la sua idea di calcio: fisicità, passo e dinamicità, oltre a qualità tecnica.