Calciomercato Torino, Juric chiede tre-quattro innesti: la situazione

Il tecnico granata ha detto che qualitativamente alla squadra granata manca qualcosa: "Dobbiamo migliorare per arrivare a un gruppo di 18 elementi che ruotano. Soprattutto in attacco, dove normalmente cambio molto per recuperare brillantezza"

NUOVI INNESTI - Ma in quali ruoli manca qualcuno? Ivan Juric ha dato degli indizi: "Linetty ha fatto bene dietro la punta, ma in quel ruolo mi serve altro. Ci sono tre, quattro situazioni che dobbiamo migliorare per arrivare a un gruppo di 18 elementi che ruotano. Soprattutto in attacco, dove normalmente cambio molto per recuperare brillantezza nell’ultima mezz'ora. Vorrei più qualità". Il tecnico granata per avere una rosa adatta ad affrontare il nuovo campionato di Serie A avrebbe bisogno di rinforzi di qualità. Questi rinforzi dovrebbero essere un difensore centrale (considerato l'addio di Nkoulou e la probabile partenza di Lyanco), un centrocampista centrale da schierare a fianco di Mandragora, un trequartista di qualità e un attaccante titolare nel caso in cui il Gallo Belotti dovesse decidere di lasciare il Torino. Proprio oggi il capitano granata parlerà a quattr'occhi con Ivan Juric e poi prenderà la sua decisione: rimanere a lottare con la squadra o cambiare aria per trovare altri stimoli. Chiaramente per far si che arrivino nuovi innesti, senza dubbio saranno necessarie delle cessioni. Tuttavia, al momento, questo è quello che ci si può attendere dal mercato del Torino.