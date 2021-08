Calciomercato Torino: Messias, Chiquinho o… Pobega. I nomi per la trequarti

Non solo Pjaca: sulla trequarti serve un innesto di qualità

Gianluca Sartori

Marko Pjaca non basta al Torino e a Ivan Juric, che ha chiesto un’altra alternativa per la trequarti da reperire sul mercato. Il tecnico è stato chiaro: serve aumentare il livello di qualità tecnica e Karol Linetty rappresenta solo una soluzione di ripiego per quanto riguarda il duo di mezzali avanzate a sostegno della prima punta nel 3-4-2-1, con Simone Verdi che dal canto suo potrebbe anche lasciare il Torino nell’ultima settimana di mercato.

PRIMA SCELTA E ALTERNATIVE – Junior Messias rappresenta da tempo il primo nome a cui ha pensato il Torino: se ne parla da mesi ma per ora è mancata la volontà concreta sia del Torino che del Crotone di raggiungere un accordo, con il club granata che ha messo tutto in stand-by vista la valutazione del club calabrese di oltre dieci milioni. Il brasiliano, nonostante sia stato accostato a tanti club, è ancora al Crotone nel momento in cui iniziano i campionati e il suo entourage cercherà di riportarlo in Serie A: il Torino può fare ancora un tentativo negli ultimi giorni di mercato ma valuta Messias intorno ai 7-8 milioni. Ovviamente ci sono anche delle alternative e una delle più concrete porta a Chiquinho, il portoghese del Benfica che da tempo piace a Vagnati. Il club a cui il Torino ha appena venduto Meité può aprire per un prestito con diritto di riscatto, formula ovviamente gradita sotto la Mole. Giocatori che interessano sono anche Orsolini (Bologna) e Ounas (Napoli), ma al momento le rispettive società chiedono circa 15 milioni per i cartellini, cifre che difficilmente il Torino può permettersi di spendere.

ADATTAMENTI – All’interno degli ultimi giorni di mercato può accadere di tutto, come successe un anno fa quando il Torino cambiò all’ultimo strategie evitando di prendere un trequartista (Ramirez) per puntare su una mezzala (Gojak) con l’avanzamento di Lukic dietro le punte. Così è impossibile escludere che alla fine un trequartista possa anche non arrivare, soprattutto se si pensa che la permanenza di Belotti è ipotesi sempre più concreta. In tal caso Sanabria potrebbe essere provato sulla trequarti; inoltre, in quel ruolo può essere impiegato Tommaso Pobega, centrocampista col vizio del gol che appare in dirittura d’arrivo al Torino. Si tratta di un giocatore versatile, che vede la porta e può essere schierato sia da interno di centrocampo che da trequartista-incursore (6 gol in 20 presenze allo Spezia nella scorsa stagione).