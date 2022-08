Calciomercato Torino, preso Weidmann dal PSG: si aggrega alla Primavera

Affare fatto per il trasferimento di Daouda Weidmann dal Paris-Saint Germain al Torino. Confermate le indiscrezioni provenienti da Oltralpe negli ultimi giorni:il centrocampista classe 2003 ha già effettuato le visite mediche al centro di Medicina dello Sport, arriva a Torino a titolo definitivo (l'affare dovrebbe prevedere una percentuale sulla futura rivendita) e si è aggregato alla Primavera di Giuseppe Scurto. L'operazione è stata chiusa dal responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani. Weidmann inizierà come fuoriquota tra i giovani granata ma sarà tenuto d'occhio in ottica prima squadra. Salvo sorprese sarà protagonista questa settimana al trofeo Papà e Mamma Cairo.