Calciomercato Torino, Schuurs sirene dalla Spagna: piace all’Atletico Madrid

Peer Schuurs piace in Europa, soprattutto in Spagna. L'arcigno difensore arrivato al Torino in estate per sostituire Gleison Bremer è stato adocchiato dall'Atletico Madrid. Il club spagnolo ha seguito il giocatore olandese ex Ajax in queste prime apparizioni in granata e sta meditando un'offerta in vista dell'estate 2023. Le prestazioni di Schuurs in Italia non sono state niente male. Si è calato molto bene nella parte fin dalle primissime battute (vedi esordio a Cremona sugli scudi). In granata ha già collezionato undici presenze e si è già sbloccato in Coppa Italia contro il Cittadella. Fin qui l'investimento compiuto dalla società di Urbano Cairo sta pagando i dividendi. Schuurs si è messo in evidenza per la sua prestanza fisica e per il suo senso della posizione. Ha saltato l'ultimo turno per un problema alla spalla; scongiurata l'operazione, sta svolgendo delle terapie e si sta allenando a parte in questi primi giorni di ripresa degli allenamenti allo stadio Filadelfia. Il suo obiettivo, e quello del Torino, è di riaverlo a disposizione a inizio gennaio con l'avvio della seconda parte dell'annata.