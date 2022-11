Torino, Schuurs lavora a parte: continua la terapia conservativa alla spalla

Prosegue la terapia conservativa alla spalla destra di Peer Schuurs. Ieri, lunedì 28 novembre, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia ha svolto una parte di lavoro differenziato per via della lussazione gleno-omerale della spalla. Lo scorso 14 novembre il difensore olandese classe 1999 è stato sottoposto a consulto medico con il professor Giovanni Di Giacomo, specializzato nella chirurgia della spalla e si è optato per non intervenire chirurgicamente. I tempi di recupero erano stati quantificati in circa 45 giorni, nei quali si sarebbe dovuta svolgere una lunga fase di terapia conservativa. Per ora Schuurs ha effettuato un paio di settimane di lavoro e l'obiettivo è quello di farsi trovare pronto con l'avvio della seconda parte della stagione (il 4 gennaio il Torino affronterà l'Hellas Verona dopo la pausa per il Mondiale in Qatar).