Calciomercato Torino, si tratta per Haveri del Rimini: le ultime

Irene Nicola

Dalla fascia destra a quella sinistra. Dopo aver finalizzato il passaggio di Brian Bayeye (qui per leggere il profilo dell'esterno francese), il Torino cerca un rinforzo per la fascia sinistra, che per la prima volta in cinque anni non potrà contare sull'apporto di Cristian Ansaldi. Davide Vagnati da qualche settimana si sta orientando su un altro profilo emergente, quello di Kevin Haveri, esterno albanese classe 2001, attualmente in forza al Rimini.

Rimini e Torino, si parla di Haveri

Il Torino ha avviato da tempo i dialoghi con il Rimini per valutare un possibile trasferimento di Haveri, tra i protagonisti della stagione che ha visto il ritorno dei biancorossi in Serie C. Haveri, albanese nel giro della sua nazionale Under 21 che ha militato nel Mantova e nel Campodarsego, a Rimini è stato protagonista (nell'ultimo campionato 33 presenze e 4 assist). La trattativa è già in fase avanzata, si potrebbe arrivare a una chiusura entro la prossima settimana in modo da aggregare Haveri alla squadra per il ritiro in Austria.