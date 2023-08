Calciomercato Torino, sondaggio Samp per Berisha: è un’idea se parte Audero

Il portiere albanese è fuori rosa e si allena da solo. Il Torino vuole assolutamente cederlo per liberarsi del suo ingaggio

Luca Bonello Redattore

Resiste il caso Berisha in casa Torino. Il portiere albanese, che nel corso della scorsa stagione ha richiesto la cessione a causa dello scarso minutaggio concessogli, è stato messo fuori rosa, e adesso continua ad allenarsi da solo in attesa di novità dal mercato. Per quanto riguarda la società granata, la volontà è assolutamente quella di trovare una sistemazione al giocatore, che ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e che percepisce un ingaggio alto, pari a 800 mila euro netti all'anno.

Berisha, sondaggio della Samp in vista di un possibile addio di Audero — Il futuro di Berisha adesso è incerto, anche se negli ultimi giorni c'è stato un sondaggio della Sampdoria per il portiere, il quale è stato individuato come possibile sostituto del titolare Emil Audero in caso quest'ultimo dica addio al club blucerchiato. Al momento non c'è nulla di concreto, ma la Samp potrebbe essere una soluzione per il giocatore in primis, ma anche per il Toro, che vuole assolutamente liberarsi dell'ingaggio ingente dell'albanese.

Berisha-Karagumruk, affare saltato: la destinazione non convinceva il portiere — Tanto il Torino quanto Berisha sono scontenti per questa situazione. Da una parte c'è il club granata, che ha ancora l'albanese a libro paga seppur egli sia fuori rosa, mentre dall'altra c'è il giocatore, che è bloccato sotto la Mole senza avere la possibilità di giocare. E' anche vero però che in passato, varie società hanno provato a farsi avanti per il portiere, ma nessuna è arrivata a concludere l'affare. L'ultima in ordine di tempo è stata la formazione turca del Karagumruk, la quale però non ha convinto Berisha e la trattativa è così saltata.