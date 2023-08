Primavera, Torino in chiusura con la Spal per Abati e Longoni

Primavera, Torino in chiusura per Abati e Longoni

I rapporti tra Torino e Spal sono da tempo buoni. Il club granata ha messo a segno diverse operazioni con i ferraresi sia in ottica Prima squadra - Demba Seck - sia in ottica Settore giovanile - ai tempi dei trasferimenti di Gvidas Gineitis e Francesco Dell'Aquila. Ora si rinforza quest'asse con due nuove operazioni. La prima porterà a Torino una vecchia conoscenza di Dell'Aquila, il portiere Lorenzo Abati che con lui vinse il titolo Under 18. I granata si sono ritrovati a dover ricostruire le gerarchie tra i pali, visto che l'ex titolare Passador è andato in prestito al Riminie anche il suo vice Servalli si è accasato allo United Riccione. Dunque Abati, dopo aver disputato un campionato in Primavera 2 nell'ultima stagione, ha tutto lo spazio per mettersi in vetrina con Scurto. Il secondo arrivo invece riguarda il reparto offensivo ed è Marco Longoni, un'ala offensiva classe 2005 che è un gioiellino e da tempo fa parlar bene di sé in ambito giovanile. Mancino di piede, Longoni predilige giocare sulla destra per poi rientrare e calciare in porta. Ha chiuso una stagione al top con 12 gol all'attivo e 4 assist ed è stato il trascinatore nella finale valsa il tricolore Under 18 con una doppietta nel 3-1 decisivo contro l'Inter.