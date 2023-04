Calciomercato Torino: Vagnati in Turchia per Baniya con intermediario di Schuurs

Il destino dei due difensori potrebbe essere intrecciato? Presto per dirlo, ma questo può essere un indizio

Un viaggio in Turchia con in testa il futuro della difesa granata. Davide Vagnati, responsabile dell'area tecnica del Torino, è stato visto ieri allo stadio Ataturk di Istanbul per la partita del Fatih Karagumruk contro l'Umraniyespor. Osservato speciale era Rayyan Baniya, difensore italo-turco classe 1999 della squadra allenata da Andrea Pirlo, giocatore su cui da tempo sono posate le attenzioni del club granata.