Calciomercato Toro, Vagnati: “Praet importante. Parliamo di Joao Pedro”

Giornata di incontri per il direttore sportivo granata Davide Vagnati, che oggi a Milano, insieme al suo collaboratore Emiliano Moretti, ha incontrato gli agenti di Joao Pedro e Praet, e successivamente quello di Gleison Bremer. Sul giocatore brasiliano, in uscita dal Cagliari, l'attenzione del Torino è forte, ma al momento il Galatasaray rimane il club in vantaggio nella trattativa, nonostante non abbia ancora trovato un accordo con il club sardo. Il ds granata, infatti, oggi ha incontrato l'agente dell'attaccante, ma non si è arrivati a nessuna conclusione. "Su Joao Pedro abbiamo fatto due chiacchiere", ha dichiarato Vagnati secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com al termine dell'incontro. Sempre parlando di Cagliari, uno dei nomi sulla lista del ds è Nandez, con cui però al momento non c'è nulla in corso. "Nandez? Vediamo, ora è troppo presto", ha fatto presente Vagnati.