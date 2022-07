Calciomercato Torino, Vagnati e Moretti a Milano per alcuni incontri: le ultime

Sul giocatore in uscita dal Cagliari c’è la forte concorrenza del Galatasaray

Redazione Toro News

Il pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, per i dirigenti granata è stato un intenso susseguirsi di incontri in quel di Milano. Il ds granata Davide Vagnati, insieme al collaboratore Emiliano Moretti, ha visto dal vivo gli agenti di Joao Pedro: il giocatore brasiliano è uno dei nomi accostati al Torino già dallo scorso anno, ma al momento le parti sembrano ancora distanti dal trovare un possibile accordo che veda Joao Pedro indossare la maglia granata nella prossima stagione. A complicare le cose, c'è la concreta concorrenza del Galatasaray. Ma i turchi non hanno ancora raggiunto un accordo col Cagliari e il Torino è ancora in pista per provare ad aggiudicarsi l'italo-brasiliano.

Joao Pedro-Torino, si cerca un punto d'incontro

Da qualche giorno ormai, gli agenti di Joao Pedro e il ds granata Davide Vagnati stanno trattando per cercare di portare il brasiliano in granata, complice la scadenza di contratto del giocatore con il Cagliari, retrocesso. Il Torino, infatti, è molto interessato all'attaccante, ma deve far fronte anche agli altri club, italiani ed esteri che hanno mostrato interesse: dalla Serie A, Monza e Salernitana sembravano molto propositivi a vedere Joao Pedro con le loro maglie addosso, ma le richieste dell'attaccante e del club sardo non rispecchiavano le idee economiche dei due club. Dall'estero, invece, il Galatasaray ha già proposto un'offerta sui 3 milioni di euro ai sardi, ma il Cagliari ne richiede intorno ai 7. Tra i rossoblù e il club turco, dunque, sembrerebbe non esserci nessun accordo, e il Torino può approfittare della situazione per cercare di smuovere le acque.

In giornata anche un incontro per Praet

Anche Dennis Praet è uno dei giocatori ancora in attesa di sviluppi: il belga, in prestito dal Leicester, sta aspettando di conoscere le sorti del suo futuro. Al termine del prestito - finito con la fine della stagione 2021/22 - il Torino ha scelto di non riscattare il giocatore per 15 milioni cercando invece di rinegoziare un accordo che lo tratterebbe in granata anche la prossima stagione. In giornata, infatti, il ds granata e Moretti hanno incontrato anche gli agenti del giocatore belga: il trequartista sarebbe una fondamentale risorsa per Ivan Juric, considerando una trequarti che è ancora tutta da ricostruire, dopo l'addio di Brekalo e Pjaca. A migliorare un po' la situazione è l'arrivo di Radonjic, trequartista dell'Olympique Marsiglia, ma Dennis Praet sarebbe un'ulteriore sicurezza in più.

Bremer, incontro con Juventus e Inter per la cessione

Uno degli argomenti più caldi in casa Toro è senza ombra di dubbio Gleison Bremer: il difensore brasiliano, dopo essersi aggiudicato il premio come miglior difensore della stagione 2021/2022, è adesso pronto a spiccare il volo. In prima fila c'è sempre l'Inter, sullo sfondo la Juventus, che con la partenza di De Ligt potrebbe tentare di aggiudicarsi proprio Gleison Bremer e portarlo in bianconero. Nella giornata di oggi, giovedì 7 luglio, Vagnati e Moretti hanno incontrato gli agenti del giocatore per un aggiornamento: quando e se Skriniar dovesse essere ceduto al PSG, la società nerazzurra sarebbe pronta ad acquistare definitivamente il difensore granata. La Juventus, dal canto suo, sta provando a portarsi in vantaggio inserendosi nella trattativa: De Ligt è ormai ai saluti e c'è soltanto più da decidere la sua prossima destinazione, tra Chelsea e Bayern Monaco. Sicuramente la situazione dei bianconeri potrebbe sbloccarsi molto più velocemente rispetto ai nerazzurri. Ma la prima scelta del giocatore è l'Inter.