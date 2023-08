Calciomercato Toro, Verdi-Como in stand-by e Juric non chiude la porta

Juric a parole lo tiene in considerazione e - vista l'attuale situazione del Torino sulla trequarti, dove sono partiti Vlasic e Miranchuk ad oggi non rimpiazzati - una permanenza del numero 99 granata non si può escludere del tutto

Luca Sardo Redattore

Il futuro di Simone Verdi è ancora incerto. Il trequartista granata - dopo due stagioni di prestiti prima alla Salernitana e poi al Verona - ha messo in stand-by la trattativa con il Como che nei giorni scorsi aveva messo gli occhi su di lui (QUI i dettagli). Al Como Verdi ritroverebbe Moreno Longo che ha speso belle parole nei confronti del trequartista granata: "Verdi l’ho allenato nel Torino, quando lo schieravo alle spalle di Zaza e Belotti. Lo stimo ed è un giocatore che alzerebbe il livello della squadra". Il giocatore però al momento vorrebbe rimanere a giocare in Serie A, motivo per il quale non ha accettato ad oggi la proposta del club lombardo militante in Serie B.

Juric: "Verdi è un giocatore di grandissima qualità, potrebbe darci qualcosa di diverso" — Simone Verdi, a differenza di quanto accadde sul finire della scorsa estate, al momento lavora pienamente in gruppo col Torino, tanto che Ivan Juric - al termine dell'amichevole vinta 2-1 con il Modena -, in conferenza stampa, ha parlato tra le altre cose anche del trequartista: "Verdi ha avuto tanti problemi fisici ma è un giocatore di grandissima qualità. Per adesso si allena con noi, vedremo. Potrebbe darci qualcosa di diverso". Ivan Juric a parole dunque lo tiene in considerazione e - vista l'attuale situazione del Torino sulla trequarti, dove sono partiti Vlasic e Miranchuk ad oggi non rimpiazzati - una permanenza del numero 99 granata non si può escludere del tutto quando siamo a inizio agosto. Detto questo, il contratto in scadenza 2024 fa sì che il piano A del club granata per quanto riguarda il trequartista pavese rimanga la cessione.