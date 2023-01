UFFICIALE: Calciomercato, Akhalaia passa in prestito all’Hesperange

Dopo i sei mesi in Belgio al Virton, una nuova esperienza all'estero per l'attaccante moldavo classe 2002

Dopo l'esperienza di sei mesi in Belgio al Virton, per Lado Akhalaia è pronta una nuova avventura. Come anticipato da noi di Toro News, infatti, l'ex attaccante della Primavera del Torino è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hesperange, club che milita nella prima divisione lussemburghese. Il moldavo classe 2002, rappresentato dall'agente Giulio Dini, si trasferisce quindi con la formula del prestito in Lussemburgo, dove spera di trovare più spazio rispetto alle sole tre presenze collezionate in Belgio.