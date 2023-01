Calciomercato Torino, Akhalaia verso il prestito all’Hesperange

L'attaccante moldavo classe 2002 è vicino ad un'altra cessione in prestito dopo i 6 mesi al Virton in Belgio

Lado Akhalaia è vicino ad una nuova cessione in prestito. Stando infatti a quanto raccolto da Toro News, l'attaccante classe 2002 moldavo va verso il trasferimento all'Hesperange, club che milita attualmente nel massimo campionato lussemburghese. Dopo i 6 mesi in prestito in Belgio, al Virton, l'ex Primavera granata è quindi pronto per un'altra avventura all'estero.