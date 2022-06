Calhanoglu rivela: “Ho consigliato a Yilmaz il Torino. Lui ha preferito l’Eintracht”

In un'intervista a Tivibu Spor, il calciatore dell'Inter Hakan Calhanoglu ha rivelato un retroscena interessante per quel che concerne l'esterno del Beisktas Ridvan Yilmaz, finito negli scorsi mesi nel mirino del Torino. Come anticipato da Toro News, da tempo la trattativa del giocatore era finita in un binario morto, considerata la volontà del giocatore. Il ragazzo infatti, preferisce come destinazione l'Eintracht Francoforte. E conferme in tal senso arrivano proprio da Calhanoglu, che nell'intervista ha detto: "Abbiamo parlato con Ridvan del suo trasferimento. Ha detto che c'era un'offerta del Torino oltre al Francoforte. Ho detto di andare subito al Torino. Perché è vicino a noi e il Torino è una buona squadra. Ma Ridvan ha preferito Francoforte."