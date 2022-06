Calciomercato, si raffredda la pista Yilmaz: Toro non intenzionato a rilanciare

Ritenute eccessive le richieste del Besiktas, ora strada in discesa per l'Eintracht di Francoforte

L'OFFERTA - Il Toro si era mosso concretamente nel mese di aprile, presentando una prima offerta per il laterale turco. I granata avevano messo sul tavolo circa 5 milioni bonus compresi ed una percentuale sulla futura rivendita, trovando però l'opposizione del Besiktas. Al primo rifiuto, come raccontato nelle scorse settimane, era seguito un rilancio da parte dei granata , nel frattempo superati da una proposta economicamente più elevata da parte dell' Eintracht . Proprio il club tedesco rappresenta in questo momento la squadra favorita per aggiudicarsi le prestazioni di Yilmaz.

NESSUN RILANCIO - L'ultima novità è rappresentata dalla decisione dei granata di non alzare ulteriormente l'offerta per il giocatore, che almeno per il momento non ha convinto al punto da accontentare le richieste del Besiktas. Il club turco, partito da una valutazione di dieci milioni di euro, sarebbe pronto a dare il via libera al trasferimento per una cifra di almeno 7/8 milioni di euro oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Condizioni che il Toro, almeno per il momento, ha fatto sapere di non voler soddisfare. Strada dunque in discesa per l'Eintracht, che in questo momento è sempre più in vantaggio nella corsa a Ridvan Yilmaz.