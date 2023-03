Chi è Niclas Füllkrug, il capocannoniere della Bundesliga nel mirino del Toro

Tra i nomi osservati con grande attenzione dal Toro per la prossima stagione c'è Niclas Füllkrug , centravanti del Werder Brema . Nato ad Hannover il 9 febbraio del 1993, il giocatore ha da poco compiuto trent'anni e rappresenterebbe dunque un investimento soprattutto per l'immediato. Quanto alle caratteristiche tecniche, Füllkrug è una prima punta che sa farsi sentire in area di rigore, forte di 188 centimetri di altezza che lo rendono molto pericoloso nel gioco aereo. Attualmente è il miglior marcatore della Bundesliga con 15 reti in 24 partite ed è anche parte della nazionale tedesca, con la quale ha partecipato al Mondiale in Qatar. Si tratta chiaramente di un giocatore importante, valutato circa 13 milioni di euro da Transfermarkt. Quanto alla situazione contrattuale, Füllkrug ha rinnovato la scorsa estate ed è vincolato all'attuale club fino al 2025.

La carriera: dal Werder Brema al Werder Brema

Quanto alla carriera, il centravanti cresce nel settore giovanile del Werder Brema, che lo fa esordire in prima squadra nel gennaio 2012. Due mesi più tardi, alla prima da titolare in campionato, trova anche il primo gol in Bundesliga contro l'Augusta. Nell'estate del 2013 si trasferisce in prestito al Greuther Furth, collezionando 6 reti in 21 presenze. Al rientro, il Werder lo cede a titolo definitivo al Norimberga, nel quale milita per due stagioni trovando 17 gol in 54 partite. Nell'estate del 2016 viene acquistato dall'Hannover, con il quale centra la promozione in Bundesliga. E proprio al ritorno nella massima serie Füllkrug inizia a trovare continuità sotto porta: con 16 gol in 36 presenze contribuisce al tredicesimo posto in classifica. Numeri che convincono il Werder Brema a spendere 6,3 milioni di euro per ricomprare il giocatore nel 2019. La scorsa stagione è stato protagonista della promozione in Bundesliga con 19 gol, attualmente è il capocannoniere del massimo campionato tedesco con 15 reti in 24 presenze, statistiche impreziosite anche da 5 assist.