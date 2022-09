Da Bremer a Belotti e Mandragora: come se la passa chi ha salutato il Toro

Tra contratti non rinnovati o risolti, giocatori non riscattati ed altri ceduti a titolo definitivo, il Toro nell’ultimo mercato estivo ha lasciato andare tredici giocatori. A settembre sarebbe affrettato arrivare a giudizi definitivi, ma...

Tra contratti non rinnovati o risolti, giocatori non riscattati ed altri ceduti a titolo definitivo, il Toro nell'ultimo mercato estivo ha lasciato andare tredici giocatori. A settembre sarebbe affrettato arrivare a giudizi definitivi, ma fino a questo momento è difficile trovare elementi che stiano brillando particolarmente nelle nuove squadre. C'è chi sta vivendo di fatto ai margini o chi sta trovando più spazio ma con un ruolo da comprimario. In Serie A l'unico titolare fisso è Bremer, ma l'avventura in bianconero non è sicuramente partita con il piede giusto per il Brasiliano.

Mandragora, Pobega e Belotti: ruolo da comprimari

Un gol ed un assist per Mandragora, che a Firenze non ha però il posto assicurato e sta pagando la concorrenza soprattutto di Amrabat: fino a questo momento - tra campionato e coppa - tre gare da titolare, cinque da subentrato ed una panchina. Ruolo da comprimario anche per Pobega, che la scorsa settimana ha trovato il primo gol in Champions League. Tra le fila rossonere è importantissimo in ottica liste essendo un prodotto del vivaio, ma la concorrenza di Tonali e Bennacer sta costringendo il classe '99 ad accontentarsi di essere un ricambio. A proposito di ricambi, sta vivendo una situazione simile Belotti: a Roma è il vice Abraham. Per il Gallo, contrattualizzato a campionato ormai iniziato, fino a questo momento un gol in 243' (spalmati in sei presenze tra Serie A e Conference League).

Bremer, quante difficoltà nella Juve in crisi

Chi sta vivendo un periodo tutt'altro che facile è Gleison Bremer. Acquistato dalla Juventus per 41 milioni più 9 di bonus, il brasiliano ha incontrato diverse difficoltà in questo avvio di stagione. A livello individuale sono state diverse le incertezze dell'ex Toro, sicuramente non aiutato da una squadra che nel complesso è partita malissimo tra campionato e Champions League. Capitolo Fares: l'avventura in granata non è mai iniziata per la rottura del crociato, in estate ha fatto rientro alla Lazio dove sta ultimando il recupero dal grave infortunio.

I trequartisti: gioca solo Pjaca. Flop Brekalo

Rispetto alla scorsa stagione, il Toro ha cambiato quasi interamente la batteria di trequartisti (in rosa è rimasto il solo Seck). Addio sogni di gloria per Brekalo: chiese di non essere riscattato in cerca di un ulteriore passo avanti, alla fine - dopo aver cercato di tornare a Torino - è rimasto al Wolfsburg. Fin qui appena tre presenze da titolare ed un assist per il croato, che ha perso la nazionale e sta faticando ad imporsi nella penultima in classifica in Germania. Non sta riuscendo ad imporsi nemmeno Praet: appena 82' minuti in Premier nel Leicester ultimo in classifica. Dal Belgio arrivano notizie sull'infelicità del giocatore, il Toro è alla finestra per gennaio. L'unico che sta giocando con più continuità è Pjaca: da quando è all'Empoli, Zanetti lo ha impiegato (due volte da titolare ed una da subentrato) ogni volta che lo ha avuto a disposizione.

Serie B: Segre ok, Millico col contagocce

Era partita con il piede giusto l'avventura di Ansaldi con il Parma. L'argentino, dopo la decisione del Toro di non rinnovargli il contratto, è sceso di categoria ed ha trovato spazio nelle prime uscite. Un problema al flessore lo ha però costretto a saltare l'ultima gara. Non ha fin qui trovato grande spazio Millico, trasferitosi a titolo definitivo al Cagliari: appena tre spezzoni per un totale di 18' per il classe 2000. In Serie B non è più una sorpresa Segre, protagonista con il Palermo: subito gol all'esordio, quindi sempre titolare agli ordini di Corini. Sono ancora in cerca di squadra Zaza e Kryeziu: entrambi hanno risolto il contratto e sono attualmente svincolati.