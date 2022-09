Dal Belgio, Tielemans: “Praet al Leicester non è felice”. Porta aperta al Torino

"Qui a Leicester Praet non è felice": così un compagno di squadra e di nazionale dell'ex granata Dennis Praet riaccende le speranze dei tifosi del Torino di rivedere un giorno il belga in granata. Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa da Youri Tielemans, compagno di squadra sia in Inghilterra che nel Belgio, infatti, il trequartista non si troverebbe a suo agio nel club inglese, squadra che detiene il suo cartellino e che la scorsa stagione aveva acconsentito al suo prestito in granata alla corte di Ivan Juric. "Non sta giocando quanto sperato - sono state le parole di Tielemans -. Per lui non è facile, come per ogni altro calciatore in questa situazione. Dennis lavora duramente e dà tutto in allenamento e in partita, ma non è contento della situazione e vorrebbe giocare di più per essere qui con la Nazionale". Il ct Roberto Martinez, infatti, ha tenuto fuori Praet dalla lista dei convocati per le sfide di Nations League di questa finestra di impegni. Una conseguenza del fatto che sono solo tre le presenze raccolte da Praet a Leicester, alla corte di Brendan Rodgers, per un totale di 154 minuti giocati fin qui.