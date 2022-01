Fantini: “Vlahovic? Poteva comportarsi meglio, ma Belotti ha fatto di peggio”

L'ex attaccante di Torino e Fiorentina sulla vicenda relativa all'attaccante viola in procinto di firmare per la Juventus

Enrico Fantini, ex calciatore che in carriera ha vestito le maglie di Torino e Fiorentina (da ricordare in particolare il fatto che fu il primo giocatore a segnare per il Torino del presidente Cairo nell'ormai lontano 2005), ha detto la sua ai microfoni di firenzeviola.it circa la situazione Vlahovic, attaccante in procinto di trasferirsi alla Juventus per circa 75 milioni, paragonandola a quella di Belotti: "Vlahovic poteva comportarsi meglio, ma anche peggio decidendo di andare a scadenza e lasciando le tasche della Fiorentina vuote. Come ha fatto Belotti", sono le dichiarazioni riportate. La lettura dell'ex attaccante viola e granata è riferita al fatto che il Gallo ha fin qui rifiutato ogni proposta di rinnovo decidendo di arrivare alla scadenza naturale del contratto nel 2022, Fantini ha poi anche ammesso di aver intuito gli sviluppi della vicenda Vlahovic già ai tempi dell'approdo a Firenze di Piatek: "Dopo l’acquisto di Piatek ci ho fatto un mezzo pensiero, immaginavo già che fosse un’alternativa proprio a Vlahovic. Non pensavo mai che Piatek avrebbe fatto la panchina al serbo, per cui ho supposto il tutto, da fuori. So che Commisso ha provato a fare tanto per convincere il giocatore a rimanere. Probabilmente la parola “Juventus” attira di più della parola “Fiorentina”. Può essere una scelta di Vlahovic per provare a giocarsi qualcosa di importante".