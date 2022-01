Calciomercato, Torino e Salernitana lavorano per Verdi. E anche per Izzo

L'ex-Bologna potrebbe trasferirsi in prestito. Sul napoletano rimane vivo anche l'interesse del Cagliari del suo mentore Mazzarri

Luca Bonello

Il Torino è molto attivo in questa fase finale della sessione di mercato invernale. Dopo aver concluso con il Monaco per Pellegri ed aver fatto dei grossi passi avanti per Ricci con l'Empoli, il club granata continua a lavorare anche per sistemare i calciatori in uscita. Uno di questi è Simone Verdi, sul quale c'è da giorni l'interesse della Salernitana, una squadra che, inoltre, ha anche messo gli occhi su un altro granata ai margini del progetto di Juric: Armando Izzo.

VERDI - Con soli 88 minuti giocati in stagione tra campionato e Coppa Italia, Simone Verdi ha bisogno di ritrovare una continuità che il Torino al momento non gli garantisce. Per questa ragione, la Salernitana del DS Walter Sabatini, bisognosa di rinforzi per provare a raggiungere una salvezza particolarmente difficile, ha messo gli occhi sul trequartista ex-Bologna e vorrebbe portarlo in Campania con la formula del prestito. Sia il Torino che Verdi la ritengono una soluzione buona e stanno infatti lavorando a tal proposito con la società campana. Conferme in tal senso arrivano anche dallo stesso Sabatini, che durante la trasmissione Gol su Gol ha rilasciato queste dichiarazioni: "Verdi? È un giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vediamo se riusciamo a prenderlo. Non dormo la notte pur di portare calciatori che in campo vadano a combattere". Tra i due club non c'è ancora l'accordo definitivo, ma, vista la situazione, a breve potrebbero esserci sviluppi importanti.

IZZO - La Salernitana guarda in casa Toro anche per rinforzare la propria difesa. Oltre a Verdi infatti, i campani pensano anche ad Armando Izzo, anche lui in uscita dal club granata, dato che ha disputato solo 115' in stagione ed è l'ultimo difensore nelle gerarchie del reparto arretrato di Ivan Juric. Il giocatore è stato proposto e i campani ci pensano eccome. Non sono gli unici a farlo, dato che per Izzo, in questo mercato di gennaio, hanno chiesto informazioni sia il Cagliari che l'Udinese. Una sistemazione va trovata per il 29enne, decisamente fuori dai piani di Juric.